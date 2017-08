Raimundo Queiroz diz que caminho do Goiânia passa por ‘sequência de trabalho’

Conquistar o acesso pelo Goiânia depois de uma década seria a realização de mais um trabalho que teria a marca Raimundo Queiroz. O dirigente, que foi presidente do Goiás entre 2003 e 2006, foi responsável por reestruturar o clube. Antes de montar o elenco do Galo, mobiliou a sede e concluiu parte do prédio da concentração na Vila Olímpica, em Aparecida de Goiânia.

Tudo isso, no entanto, não foi suficiente para derrotar o Grêmio Anápolis na semifinal da Divisão de Acesso. Com gols de Rodrigo Mucuri e Clayton Sales, a Raposa fez 2 a 0 e acabou com o sonho do dirigente de colocar o Goiânia na elite do futebol goiano depois de dez anos.



Como gestor de futebol do Goiânia, Raimundo Queiroz se surpreendeu pela nível da Divisão de Acesso. “Foi acima da minha expectativa. Várias equipes, como Grêmio Anápolis, Trindade, Anapolina e Aseev montaram times com condições de jogar a 1ª Divisão. Foi um campeonato de muito equilíbrio”, diz.



Durante o ano, o Goiânia traçou dois objetivos: se classificar à fase final e conquistar o acesso. Metas que não foram totalmente concluídas. “Fomos incompetentes, não conseguimos nosso objetivo. Tentei fazer tudo para que as coisas acontecesse da melhor forma possível”, explica o dirigente.



Na visão de Raimundo Queiroz, o caminho para o clube não parar no quase novamente passa por melhor estruturação e profissionalismo. “Só assim para conseguirmos atingir objetivos de grandezas. Hoje a estrutura (do clube) não está próxima do que necessitamos. Faz parte, não podemos desanimar. Temos que dar sequência no trabalho”, frisa o gestor de futebol do Goiânia.