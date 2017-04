Rápido como Valdeir

Valdeir foi um dos atacantes mais espertos do futebol brasileiro. De tão rápido, ganhou apelido de super herói dos anos 1990 - The Flash. A evolução da carreira dele, que começou no dente de leite do Atlético, também teve rapidez. Em 1982, após três peneiras, ganhou confiança do técnico Otaídes Marcelino. "Sempre fui baixinho, franzino. Quando ia fazer testes, o pessoal dizia para voltar no ano seguinte. Então, eu disse que, se não passasse, desistiria. Com o seu Otaídes, deu certo. Fui para a base. Nela, sempre atuei na categoria acima da minha idade", detalha Valdeir.

Aos 17 anos, foi profissionalizado. Mas sofria com a falta de títulos no clube. A geração dele e dos colegas da base oxigenou o experiente elenco formado em 1985. No ano anterior, o Atlético ganhou o Torneio Início, mas era pouco para o projeto e o jejum do clube. Na conquista do título de 1985, Valdeir fazia parte do grupo, mas não jogou.

Logo deixou de ser revelação. Já era realidade. Lembra que foi eleito o melhor meia do Estadual de 1987 e, no ano seguinte, foi o craque do Goianão. Melhor que isso, ganhou faixa de campeão - no último jogo, em Anápolis, estava contundido. Ficou fora do jogo, mas não da festa. Campinas recebeu a delegação, em festa, após a volta de Anápolis. Ele foi o artilheiro do Goianão, com 18 gols. Por causa disso, ganhou um prêmio especial - um carro gol, uma promoção daquela época.

"O Atlético sempre foi celeiro de bons jogadores. Não fui o único. Foi nos dada a chance. Tinha o Júlio (César), o Fernando Almeida (autor do gol do título de 1988 e que se transferiu para Portugal), o Ronaldo (Luiz, zagueiro e volante), Nogueira (zagueiro). Tivemos técnicos bons na base. Além do seu Otaídes, eu me lembro do Amarildo e do Mineiro."

Otaídes Marcelino despertava curiosidade no esperto menino Valdeir. "Ele me marcou. Não era de muita conversa. Gostava de fazer sempre as peneiradas. Os meninos vinham de todos os bairros de Goiânia fazer os testes. Era diferente ser aprovado e jogar na base do Atlético", conta Valdeir, que saía do Setor Crimeia Leste, a pé, para ir treinar em Campinas, no Estádio Antônio Accioly.

Torcedor confesso do clube, assim como a maioria dos colegas de base, Valdeir espera sucesso do Dragão na Série A que ele, logo depois de despontar no Atlético, ficou perto de conquistar. Negociado para o Botafogo, Valdeir chegou à final do Brasileirão (1992), diante do Flamengo. Por uma coincidência, do outro lado estava o amigo de base do Dragão, Júlio César. Só um festejaria o título. Deu Júlio César.