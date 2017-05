Queniano campeão olímpico no Rio corre a maratona mais rápida da história

O queniano Eliud Kipchoge, de 32 anos, campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, correu neste sábado (6) a maratona mais rápida de todos os tempos.

O feito foi realizado no Autódromo de Monza, na Itália, após um desafio planejado por uma empresa de materiais esportivos. Por 26 segundos, Kipchoge não conseguiu correr os 42,195 quilômetros da prova em menos de duas horas. Seu tempo final, que não teve obteve homologação da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), foi de 2h00min25seg.

Para atender ao regulamento da prova - de no mínimo três atletas - juntamente com o queniano, correram no desafio o etíope Lelisa Desisa, duas vezes campeão da Maratona de Boston, nos Estados Unidos e o eritreo Zersenay Tadese, recordista mundial da meia maratona. Tadese completou o percurso seis minutos depois de Kipchoge. Já Desisa terminou a prova 14 minutos após o vencedor.

Com a não homologação do tempo de Kipchoge, o recorde mundial da maratona continua sendo de seu compatriota Dennis Kimetto. Em setembro de 2014, na Maratona de Berlim, na Alemanha, ele completou a prova em 2h02min57seg, um tempo 2,5% maior do conquistado por Kipchoge.