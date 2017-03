Que goleada! Em casa, Goianésia massacra Vila Nova e sobe na tabela

Em uma tarde de domingo (12) com sol escaldante em Goianésia, o Vila, que ainda não tinha perdido fora de seus domínios, não suportou a pressão do Azulão do Vale, que vinha há quatro partidas sem saber o que era vencer. No Valdeir José de Oliveira, os donos da casa não deram chance para os colorados e massacraram pelo placar de 5 a 1. Nonato, duas vezes, e Michael, três, fizeram para o time do interior. Hiroshi descontou para o colorado.

Com a derrota, o Vila Nova perdeu a liderança do Grupo A para o Goiás. As duas equipes estão com 17 pontos, mas o colorado perde no saldo de gols. O Goianésia chegou aos 11 pontos e saiu da 5ª para a 3ª colocação do Grupo B.

O próximo duelo do Vila Nova é contra a Aparecidense, no OBA, no próximo sábado. Já o Goianésia chegou aos 11 pontos e tem o Itumbiara na próxima rodada, no Estádio JK.

O JOGO

Conhecendo melhor o gramado, o Goianésia começou melhor na partida. Logo aos 7 minutos, o Azulão do Vale teve a primeira oportunidade. Juliano cobrou escanteio na cabeça de Marcos Vinicius, que mandou a bola no canto esquerdo alto do goleiro Wendell, que só olhou a bola sair.

Vendo os donos da casa melhores, o Vila respondeu com uma blitz na defesa do Goianésia. Primeiro, Moisés dentro da área ajeitou para Hiroshi, que bateu em cima da zaga. Na sequência, a bola sobrou para Marcos Serrato, que chutou, mas o goleiro Luan defendeu em cima da linha. No rebote, Moisés tentou de novo, porém, mais uma vez a zaga salvou os donos da casa.

Os times caíram de rendimento e não estavam conseguindo levar perigo ao gol adversário. Aos 35, o Vila conseguiu chegar com perigo. Em cobrança de falta ensaiada, Hiroshi tocou para Moisés, que, de calcanhar, deixou para Marcos Serrato, o meia pegou de primeira, mas o goleiro Luan fez grande defesa.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o gordinho artilheiro apareceu. Aos 42, Dinei recebeu na linha de fundo, limpou para a perna direita e cruzou na segunda trave. Nonato, bem posicionado, só teve o trabalho de cabecear a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para o Azulão do Vale.



O segundo tempo começou fervendo. Logo aos 8 minutos, Nonato tentou lançar a bola para Michael. Brunão tentou tirar, mas a bola sobrou de novo para ele, que invadiu a área e foi derrubado por Wendell, pênalti. Na cobrança, Nonato mostrou frieza e chutou no canto direito do goleiro para fazer 2 a 0.

O Goianésia não parou. Cinco minutos depois, Brunão tentou afastar, mas tirou mal, Nonato chegou brigando com a zaga e a bola sobrou pra Michael, que bateu de primeira para marcar o terceiro dos donos da casa.

Dois minutos depois, o Azulão do Vale voltou a dar alegria para o torcedor. Novamente com Michael, que driblou dois defensores e chutou. A bola bateu em cima da zaga, mas, no rebote, o atacante não perdeu e balançou as redes, fazendo o quarto do Goianésia.

Mesmo perdendo por 4 a 0, o Vila não desistiu. Aos 18 minutos, Matheus Anderson recebeu de Hiroshi e acertou a trave. Dez minutos depois, o Vila conseguiu diminuir. Primeiro, a bola sobrou para Mosés, que, dentro da pequena área, virou uma bicicleta, mas o goleiro fez grande defesa. Na cobrança de escanteio, após bate-rebate, a bola sobrou para Hiroshi, que mandou para dentro do gol.

Aos 40 minutos, o Goianésia deu números finais a partida. Juliano deu uma bela assistência para Michael, que invadiu a área e cara a cara com Wendell bateu por baixo do arqueiro colorado, para fazer 5 a 1.



FICHA TÉCNICA

Goianésia: Luan (Samuel); Iury, Marcus Vinicius, Fábio, Bruno Henrique; Irlan, Gabriel, Dinei (Márcio Bispo), Juliano; Michael, Nonato (João Marcos);

Técnico: Jorge Saran

Vila Nova: Wendell; Foguinho, Wesley Matos, Brunão, Jonathan (Patrick); PH (Matheus Anderson), Fagner, Marcos Serrato, Hiroshi; Moisés, Wallyson;

Técnico: Marcelo Dias

Local: Estádio Valdeir José de Oliveira

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistente 1: Edson Antônio

Assistente 2: Paulo César Almeida

Gols: Nonato (42’ do primeiro tempo e 8’ do segundo tempo); Michael (13’,15’,40’ do segundo tempo); Hiroshi (28’ do segundo tempo)