Que fofura! Jogadores do Colo Colo entram em campo com cachorrinhos em busca de adoção

Antes do empate sem gols entre Colo Colo e Antofagasta, na primeira partida da temporada chilena, os jogadores do Colo Colo entraram em campo, no Estádio Monumental, em Santiago.

A ação foi uma iniciativa para incentivar as adoção de animais em uma parceria do clube de Santiago com a entidade União de Amigos dos Animais.