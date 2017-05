Quais são os dois próximos desafios

PARANÁ■ O Paraná Clube tem 63% de aproveitamento na temporada. Apesar de ter sido eliminado antes da final no Campeonato Estadual, o tricolor está nas oitavas de final da Copa do Brasil.■ Os principais destaques da equipe na temporada têm sido o volante Alex Santana e o meia Renatinho. ■ Com a saída do técnico Wagner Lopes (ex-Goiás e Atlético) para o...