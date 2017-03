Punido, Mazola Júnior desfalca o Vila Nova contra o Goianésia

Mazola Júnior reclama com a arbitragem durante clássico no Serra Dourada

Por conta da expulsão no clássico contra o Atlético, em partida válida pela 1ª rodada do 2º turno do Campeonato Goiano, o técnico Mazola Júnior foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) e punido com dois jogos de suspensão. Como já cumpriu um jogo (na vitória do Tigre contra o Anápolis), o comandante colorado ficará de fora do duelo contra o Goianésia.

Assim como no confronto contra o Galo, o auxiliar técnico, Marcelo Dias, assume o comando da equipe colorada.

O Vila Nova é líder do Campeonato Goiano com 17 pontos, três à frente de Goiás, Aparecidense e Atlético, que completam as vagas para o quadrangular final. O Tigre volta a campo neste domingo (12), no Valdeir de Oliveira, às 16 horas, onde encara o Goianésia pela 4ª rodada do 2º turno do Goianão.