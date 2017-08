Proposta quer implantar identificação biométrica em estádios de futebol de Goiás

O torcedor que for em estádios goianos com capacidade superior a 10 mil pessoas, nos dias de jogos de futebol, pode ter que passar por um sistema de identificação biométrica nas entradas. A proposta é do deputado Charles Bento (PRTB), e tramita na Assembleia Legislativa.

O texto obriga ainda que tenha um sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum de estádios.

Segundo o parlamentar, alguns clubes brasileiros já iniciaram o cadastramento de integrantes de suas torcidas organizadas, que é exigido pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, e faz parte do programa Torcida Legal, um conjunto de medidas para coibir atos de violência no futebol e que tem parceiro o Ministério Público, entre outras instituições.

Charles Bento destaca que o cadastramento é realizado pelo sistema de identificação biométrica similar ao da Justiça Eleitoral, que utiliza a impressão digital, ou ainda por meio de fotografia, capaz de registrar e identificar até cem mil faces por segundo.

Por fim, o deputado pede o apoio dos parlamentares para a aprovação da propositura, "que, sem dúvida, irá promover a paz em nossos estádios e colocar Goiás em posição de destaque nacional e internacional".