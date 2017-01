Programa de Iniciação Esportiva abre inscrições para diversas modalidades; saiba como se matricular

A Superintendência Executiva de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) abrirá nesta quarta-feira (1°) as inscrições para as diversas modalidades esportivas do programa de Iniciação Esportiva. As vagas ofertadas, para todas as idades, serão preenchidas em Goiânia. Os contemplados terão todos os três turnos do dia como opção para a prática esportiva.

Neste semestre, o programa está ofertando vagas para natação, voleibol, ginástica artística, ginástica localizada, karatê e futebol. Segundo André Luís de Castro, gerente de Iniciação Esportiva da Seduce, cada modalidade tem uma faixa etária específica.

Os alunos veteranos deverão renovar suas matrículas até o dia 3 de fevereiro. Os novatos poderão se inscrever a partir de 6 de fevereiro, data que marca o início das aulas. A inscrição é gratuita e, para fazê-la, é necessário procurar um dos núcleos de atividade esportiva da secretaria, portando atestado médico e documentação pessoal (Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade), foto 3x4 recente e comprovante de endereço. Confira abaixo os locais de atendimento e as modalidades que cada um oferece.