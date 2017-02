Profeta espera tirar Vila da fila

Baiano de Riachão das Neves, o atacante Moisés é hoje umas das principais referências do Vila Nova. Além da boa técnica, o jogador de 30 anos é sempre destaque por sua movimentação intensa e pela raça que demonstra nos jogos, o que contagia a torcida, que o denomina de Profeta. Jogador que tem uma identificação consolidada com o clube, Moisés não se contenta com ...