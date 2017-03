Produtos fitness terão desconto de até 50% durante feira em Goiânia

A maior feira de artigos fitness do Brasil chega a Goiânia, nos dias 6 a 9 de abril, com descontos de até 50% nos valores reais dos produtos, no Capital Fitness, que acontecerá no Centro de Convenções da cidade. Durante os quatro dias, os frequentadores do evento poderão encontrar os mais variados produtos do mundo fitness em um só lugar com entrada gratuita.

Mais de 40 expositores de diferentes partes do Brasil vão compor os 2 mil metros quadrados da Superfeira, que disponibilizará variedades e novidades do mercado em moda fitness, equipamentos, acessórios, suplementos, novidades em alimentação, softwares, livraria e demais itens esportivos.

De acordo com o presidente do Goiânia Capital Fitness, Fábio Padilha, é tradição das academias de todo o Estado renovarem seus aparelhos durante a Feira, que sempre oferece lançamentos em maquinários esportivos. A entrada para a exposição é gratuita e os stands vão ocupar um espaço de 2 mil metros quadrados.



Serviço

Local: Centro de Convenções (Rua 4, nº 1400, Setor Central, Goiânia)

Telefone: (61) 3349-0101 / (61) 3349-2838