Problemas nos exames médicos tiram Railan do Goiás

Anunciado como 28ª contratação do Goiás na temporada, o lateral direito Railan foi reprovado nos exames médicos e não será reforço do alviverde. O clube ainda não explicou os motivos e um médico irá explicar os detalhes em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (24).

Railan, de 22 anos, disputou a Série D do Brasileiro pelo RB Brasil (SP), mas passou também pelo Grêmio Novorizontino no primeiro semestre. Antes do futebol paulista, defendeu clubes como Fortaleza e Bahia.

A contratação do jogador era uma indicação do técnico Argel Fucks.

Com 25 pontos, o Goiás é o 15º colocado na Série B. O clube está a 2 pontos da zona de rebaixamento.