Problema pessoal, áudios vazados: o afastamento de Harlei do Goiás

Uma reunião no fim da manhã desta quarta-feira (8), dia de jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, selou o afastamento do gestor de futebol Harlei Menezes do Goiás. O motivo alegado é de foro pessoal de Harlei Menezes, mas um desgaste entre o ex-jogador e o presidente Sergio Rassi acabou exposto no episódio.

O presidente Sergio Rassi afirmou que áudios com comentários, segundo ele, indecorosos feitos por Harlei em 2016, quando o ex-goleiro estava fora do clube, chegaram ao seu conhecimento. Segundo Rassi, ciente disso Harlei foi ao clube se desculpar com o presidente, que aceitou após conversa. O presidente disse que entre os dois está tudo resolvido. "É momento para refletir, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento", salienta Sergio Rassi.

Sergio Rassi disse que aceitou o pedido de afastamento de Harlei, que alega que o motivo de sua saída é de ordem pessoal por problemas fora do Goiás. O presidente Sergio Rassi afirmou de forma categórica que a condução do "caso Walter" nada tem a ver com a saída do gestor, apesar de acontecer logo na sequência.

Para o futuro, Sergio Rassi não descartou o retorno de Harlei ao comando do futebol. O presidente afirma não guardar rancor. Por enquanto, o futebol do Goiás será chefiado por Osmar Lucindo, diretor que fazia trabalho conjunto no futebol do clube. Caso seja necessário contratar um profissional para a área, o clube esmeraldino pode seguir esse caminho.