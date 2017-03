Principal categoria do automobilismo mundial, F1 inicia temporada e revolução em busca de audiência

Os boxes já estão abertos e a temporada da Fórmula 1 começa na madrugada de amanhã, com o GP da Austrália, em Melbourne - a largada será às 2 horas da manhã (de Brasília). A categoria corre atrás de recuperar a atenção do público mundial, com novidades nos carros, movimentação de pilotos entre as equipes e uma nova direção. Nos bastidores da F1, não há dúvida de...