Primeiro treino da seleção com grupo completo tem Philippe Coutinho na reserva

A seleção brasileira que enfrentará o Equador nesta quinta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, deverá ter uma ausência na equipe titular: o meia Philippe Coutinho. O jogador do Liverpool treinou entre os reservas na primeira atividade comandada pelo técnico Tite com o elenco completo, realizada no estádio Beira-Rio, na capital gaúcha, na tarde desta terça-feira. Willian, do Chelsea, ficou entre os titulares.



Apenas os primeiros 25 minutos do treinamento foram abertos à imprensa. Nos cinco minutos finais, Tite separou a equipe entre titulares e reservas. Philippe Coutinho ficou no segundo grupo, que foi comandado pelo auxiliar Cleber Xavier.



O jogador do Liverpool vinha reclamando de dores nas costas e ainda não atuou pelo seu clube neste início de temporada europeia - há especulações de uma transferência para o Barcelona.



Na última segunda-feira, Philippe Coutinho já havia feito um treinamento em separado na seleção brasileira com o preparador físico Fabio Mahseredjian em uma atividade de "transição". Segundo a assessoria da CBF, o meia não tem nenhuma lesão.



Assim, o provável time para iniciar a partida diante do Equador, nesta quinta-feira, na Arena Grêmio, deverá ter Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus.



