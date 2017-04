Prestes a fazer tratamento hormonal, atleta transgênero é acolhido em time universitário de Goiânia

A adolescência vivida na natação e no basquete culminou na juventude em meio ao vôlei e a uma graduação em Educação Física. Tudo gira em torno do esporte para Thomas Christian Reis, de 20 anos, que vive desafios comuns aos jovens de sua idade. Busca no ensino superior a construção de um futuro em que seja possível fazer a diferença praticando o que gosta.Apaixonado por espor...