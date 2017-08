Pressionados, Palmeiras e São Paulo se enfrentam para espantar má fase

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (27), às 16 horas, no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, pressionados por motivos diferentes, porém com cargas de responsabilidade parecidas. Há três jogos sem vencer, os donos da casa tentam espantar a má fase em busca de uma retomada no Brasileirão. Já os visitantes entram em campo atrás de afirmação. N...