Presidente do Goiás renuncia ao cargo e amplia a crise no time esmeraldino

A pouco menos de quatro meses do fim de seu mandato como presidente executivo do Goiás, o médico Sergio Rassi renunciou ao cargo. Com a crise instalada no clube, o dirigente optou pela saída para evitar desgaste ainda maior. O primeiro vice-presidente, Marcelo Almeida, assume.

No comando do clube desde 2014, Sergio Rassi sempre teve como norte o saneamento das contas do clube. Neste cenário, o dirigente logrou êxito, tanto que foi reeleito para o atual biênio. Por outro lado, o Goiás não obteve a mesma sorte em campo. O time esmeraldino foi rebaixado para a Série B e dificilmente conseguirá retornar à elite esse ano.

Com a saída de Sergio Rassi, o médico Marcelo Almeida assumirá o comando do clube neste momento. “O Sergio infelizmente pediu a renúncia de forma irreversível e estatutariamente eu sou o primeiro nome da lista para assumir. Vou para essa empreitada”, explicou.