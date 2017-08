Prólogo do Rali dos Sertões será em circuito de 2,9km

A primeira disputa da 25ª edição do Rali dos Sertões será neste sábado (19), na Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo. O prólogo, ou tomada de tempo, definirá a ordem de largada para carros, motos, quadriciclos e UTVs. No domingo, os competidores largam de Goiânia para os mais de 3 mil km de trajeto até Bonito (MS). Nesta quarta-feira (16), os boxes serão abertos no autó...