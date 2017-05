Portão fechado, título mais perto

Em 2005, o título não foi conquistado apenas dentro de campo. Para Michel, o triunfo já começou logo no início do ano, em Caldas Novas, onde o Vila fez a sua pré-temporada.“Era umas 6h30 e nós fomos para o estádio, chegando lá o portão estava fechado. Partiu do Edson Gaúcho a atitude de pular o muro e todo o time foi atrás dele”, contou o goleiro.Naquele ano, foi...