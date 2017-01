Por Walter, Goiás traz jogador que já testou

Entre as novidades do elenco do Goiás para a temporada 2017 uma chamou a atenção. O atacante Dodô, de 26 anos, chegou por indicação de Walter, que atestou a excelência do amigo pessoal. “Ele tem qualidade, é canhoto, forte, bate bem na bola. Vocês vão ver”, destacou o camisa 18. O que pouca gente se deu conta é de que o jogador já esteve no clube, em 2013.Dodô já foi aposta e...