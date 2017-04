Por vaga e título, Jaó/Universo enfrenta gigante no Rio

A final da Superliga B de vôlei entre Jaó/Universo-GO e Sesc-RJ, hoje, às 14h10, no Rio, coloca frente a frente duas gerações de técnicos. Os cariocas têm o bicampeão olímpico Giovane Gávio, de 46 anos, que dispensa apresentações. Do lado goiano, um treinador com pouco mais da metade de sua idade. Hítalo Machado, de 24 anos, também tem no currículo títulos como jogador, mas bem mais modestos - foi campeão desta mesma competição, em 2013, como levantador reserva do MonteCristo.

A definição do campeão do torneio em apenas um jogo, que define o destino da única vaga que o torneio dá para a elite do vôlei nacional, parece não assustar o técnico do Jaó. Ele trata com naturalidade a decisão, assim como sua transição precoce das quadras para a prancheta. “Já fazia funções fora da quadra, de assistente e em outras áreas administrativas”, relata.

Técnico da única equipe a derrotar o Sesc no decorrer da Superliga B, Hítalo dá a receita para que seus atletas esqueçam o fator casa e consigam repetir o feito contra um time que conta com um aporte digno da elite do vôlei nacional. “As equipes serão as mesmas do primeiro jogo. O padrão que conseguimos ter foi bom, deu uma pressão grande neles”, destacou o goiano.

Sobre o duelo contra um ídolo do vôlei nacional, Hítalo não deixa de exaltar o currículo e a qualidade adversária, mas mantém a confiança em alta. “O Giovane (Gávio) foi o cara da geração dele dentro do vôlei. Do outro lado, vamos ter um grande projeto (do Sesc), mas que não nos amedronta nem traz algo de ruim. Temos de usar a pressão em nosso favor”, alerta.

O bicampeão olímpico diz tirar de letra a pressão e o nervosismo da decisão. “A final de um campeonato brasileiro por si só já é motivante, todo mundo se esforçou muito e cresceu nos últimos jogos. Estamos adaptando a nossa marcação para poder sair do jogo com uma vitória”, afirma Giovane.

Além de Hítalo, o Jaó conta com outros atletas que fizeram parte do time do MonteCristo campeão em 2013. O central Lucas Gil, o oposto Vivalde e o levantador Fabiano buscam o bi.

Para Fabiano, capitão da equipe goiana, é preciso esquecer o fator casa. “Somos a única equipe que venceu o Sesc e acredito que eles virão com vontade. Os dois times entram no confronto sem vantagens, está tudo zerado e temos cinco sets para buscar o título”, afirmou o jogador.