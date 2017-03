Por solicitação do Vila Nova, partida contra a Aparecidense será no Serra Dourada

A semana do Vila Nova após a goleada sofrida diante do Goianésia começou com mudança, mas nada envolvendo jogadores, comissão técnica ou o estafe do Colorado e sim o palco do próximo confronto do Tigre no Campeonato Goiano.



Por solicitação da comissão técnica do Vila Nova, o duelo contra a Aparecidense, marcado para o próximo sábado (18), às 16 horas será realizado no Serra Dourada - a partida estava marcada para o Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).



No Serra Dourada, o Tigre jogou quatro vezes na temporada com média de 7.285 torcedores pagantes por duelo. Foram duas derrotas (1 a 0 para o Atlético e 2 a 1 para o Vasco); um empate sem gols com o Goianésia; e uma vitória de 3 a 0 sobre o Anápolis. No OBA, o Vila Nova realizou apenas um jogo e venceu o Rio Verde por 2 a 1.