Por reabilitação, Goiás busca vitória inédita sobre o Brasil de Pelotas

Quatro rodadas sem vencer, empate em casa contra o líder América-MG na última rodada, rescisão de contrato com Willians e cinco desfalques. É assim que o Goiás enfrenta, em Pelotas (RS), o Brasil pela Série B do Campeoanto Brasileiro, na noite desta terça-feira (22). O adversário nunca perdeu para o Goiás. Apesar dos resultados e retrospecto ruins, o time goiano vai buscar reabilitação para sequência do campeonato.

Na história, Goiás e Brasil se enfrentaram três vezes. Foram dois empates e uma vitória do time gaúcho. Para a partida desta terça-feira, o técnico Argel Fucks não terá Pedro Bambu e Victor Bolt, suspensos.

Notícias boas também rondam a Serrinha. A pedido de Argel, a diretoria contratou Railan, lateral direito que estava no Bahia e acertou com o clube goiano. Após a partida contra o Brasil, a Séire B só recomeça para o Verdão no dia 6 de setembro, quando a equipe recebe o Paraná no Serra Dourada.

A folga vem em boa hora. O Goiás precisa ajustar o time e pegar entrosamento. Por ser a equipe que mais contratou nesta Série B, o rodízio de jogadores é alto e isso atrapalha o encaixe da equipe, refletindo nos resultados.

Certo é que apesar de "folgar" 14 dias dos jogos oficiais, independentemente do resultado nesta terça-feira (22), em Pelotas, o Goiás terá dias de muito trabalho para tentar se desgarrar do grupo de baixo da tabela e ainda tentar lutar para o acesso de volta à 1ª Divisão.