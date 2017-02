Por projeto e Kleina, Juan opta pelo Goiás

Experiência a serviço do Goiás, Juan, de 35 anos, foi apresentado pelo Goiás e está à disposição do técnico Gilson Kleina para a estreia do clube na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Itabaiana-SE. O reforço esmeraldino já trabalhou com Kleina e aposta na polivalência para ajudar seu novo clube a triunfar na temporada.

Com carreira vitoriosa em clubes como Fluminense, Flamengo e São Paulo, Juan passou por Vitória e Coritiba, onde jogou com Gilson Kleina, antes de assinar contrato com o Goiás. Apesar de veterano, o jogador afirmou ter muitas aspirações ainda na carreira.

“O desafio é conquistar títulos, é isso que todo clube precisa e todos os jogadores precisam para atingir seus objetivos pessoais. Temos um ano importante pela frente. O projeto do Goiás me interessou bastante. Não é só vir e jogar. Temos objetivos e metas e, se Deus quiser, vamos alcançar todos.”

Juan atingiu nível de seleção brasileira quando jogava como lateral esquerdo. No entanto, o jogador atuou mais como meia, com vocação ofensiva pelo lado esquerdo do campo. Apesar disso, afirmou que pode jogar na lateral esquerda, o que vai depender de como o técnico Gilson Kleina planeja utilizá-lo. Se for jogar na lateral, Juan precisará de algum tempo para se adaptar à função.

O novo reforço do Goiás fez pré-temporada particular nos últimos dias e está à disposição do treinador. Apesar de estar regularizado, não vai para o jogo contra o Goianésia, amanhã. Porém, está relacionado para o duelo contra o Itabaiana-SE, pela Copa do Brasil. Juan acredita que consegue jogar em bom nível pelo menos 45 minutos.

“O corpo tem de absorver um pouco dessa carga de treino, que foi pesada. Ainda estou com o corpo um pouco pesado, mas até quarta-feira dá para tirar um pouco desse peso e contribuir com a equipe”, garantiu.