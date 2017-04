Por maior público, Vila Nova altera data de confronto contra a Aparecidense

Por solicitação do Vila Nova, o primeiro duelo da fase semifinal do Campeonato Goiano entre o Tigre e a Aparecidense será na segunda-feira (17), às 20 horas. Ontem, após a definição dos confrontos da 2ª fase da competição a Federação Goiana de Futebol anunciou que o confronto em questão seria realizado no próximo sábado (15), às 16 horas, no Serra Dourada - o mando de campo continua sendo no Serra.

Segundo o presidente Ecival Martins, a mudança se deve ao feriado da Semana Santa. O dirigente explicou que a expectativa da diretoria do Vila Nova é que na segunda-feira o público compareça em maior número, comparando com uma eventual partida realizada no sábado no meio de um feriado nacional.



Sobre os valores dos ingressos, o estafe do time colorado deve anunciar na próxima terça-feira (11) as datas, horários e pontos de vendas dos bilhetes que serão comercializados para o duelo eliminatório.

Jogando no Serra Dourada, o Vila Nova realizou seis partidas na 1ª fase do Estadual e tem média de 5.007 torcedores pagantes. O maior público registrado aconteceu durante o clássico com o Goiás: 12.381 pagantes.

As datas e horários dos jogos de volta das semifinais também foram divulgados. Goiás e Atlético se enfrentam no dia 23, domingo, às 16 horas. Aparecidense e Vila Nova jogam novamente numa segunda-feira, dia 24, às 20 horas, em estádio ainda a ser confirmado, pois o Camaleão tem de providenciar o aumento da capacidade do Anníbal Batista de Toledo para receber o jogo.