Por 'gato', Paulista é excluído da Copa São Paulo, e Batatais fará decisão com Corinthians

O Paulista foi excluído da Copa São Paulo de futebol júnior nesta segunda-feira (23) após ser comprovada a irregularidade na inscrição do jogador Brandon Matheus. O Batatais, que perdeu na semifinal para a equipe do interior de São Paulo, fará a final diante do Corinthians, na quarta-feira (25), no Pacaembu.

O zagueiro é acusado de ter modificado sua idade para participar da competição, que limita a inscrição à jogadores nascidos entre 1997 e 2001. Brendon, que de acordo com a denúncia obtida pela reportagem do UOL se chamaria Elton Rodrigues, está registrado com data de nascimento de 1997, mas teria nascido em 1994. O jogador não se reapresentou ao clube e está desaparecido.

Em entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Antônio Olim, afirmou que em toda certidão de nascimento há um número do livro em que o documento está sendo feito. No caso de Brendon, o seu registro estava no livro 80 do Rio de Janeiro. De acordo com Olim não há registros neste número.

A denúncia partiu do Batatais, que foi derrotado neste domingo (22), por 5 a 1, na semifinal, pelo Paulista.