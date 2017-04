Por empréstimo, Vila Nova anuncia contratação do atacante Alan Mineiro

Enquanto o time se prepara em campo para a disputa da final do Campeonato Goiano, nos bastidores a direção do Vila Nova segue buscando reforços no mercado e anunciou mais um nome para a Série B do Brasileirão.



Por empréstimo junto ao Corinthians, o Tigre confirmou a contratação de Alan Mineiro. Natural de Três Corações/MG, o atacante ganhou notoriedade nacional após marcar 12 gols pelo Brangantino na Série B de 2015 e chamar atenção do Corinthians.



Sem grandes oportunidades no Timão, Alan Mineiro passou novamente pelo Bragantino e estava na Ferroviária, na qual marcou 4 gols em 15 jogos no Campeonato Paulista deste ano.



O atacante é o sexto reforço do Colorado. Chegaram também os volantes Claudinei e Jajá; os meias Rodrigo Alves e Vinicius Leite; e o atacante Sandes Neto - o Vila Nova encaminha a contratação do lateral-direito Arnaldo, ex-Ituano.