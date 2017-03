Por embalo, Galo encara o Leão

Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Goiano - na rodada anterior o Galo bateu o Iporá por 2 a 0 -, o Anápolis quer embalar no Estadual contra o Crac, que ainda não sabe o que vencer no Goianão. No Galo, o treinador Waldemar Lemos não poderá contar com o meia Lucas Sotero, que está lesionado desfalca o Anápolis. Quem pode retornar à equipe titular é o goleiro João ...