Por classificação, Marcelo Cabo quer Atlético atento e competitivo

A reta final do Campeonato Goiano é também de decisão para o Atlético. Amanhã, às 16 horas, contra o Anápolis, no Jonas Duarte, em duelo válido pela 14ª rodada do Goianão, o Dragão, vice-líder do Grupo B com 18 pontos, busca um ponto para garantir matematicamente a classificação à fase semifinal do Estadual - Aparecidense, Goiás e Vila Nova já estão garantidos na próxima fase.

Tratando o jogo como o mais importante da temporada, Marcelo Cabo faz mistério sobre o time titular. A definição, de acordo com o treinador, só será realizada no dia da partida. No entanto, o comandante rubro-negro sabe que não poderá contar com Luiz Fernando (lesionado), Silva (suspenso) e Bonfim (suspenso). Negueba assume a vaga do meia; Daniel Borges deve retornar a lateral direita; Ricardo Silva e Marcus Winícius disputam uma vaga na defesa.

“É importante ter uma equipe competitiva. Precisamos buscar nosso objetivo: o ponto que nos dá a classificação para que nos dê a tranquilidade de iniciar o planejamento visando à fase semifinal”, comentou Marcelo Cabo.

Segundo o comandante atleticano, para o duelo contra o Galo da Comarca duas situações precisam ter atenção redobrada pelo elenco rubro-negro. O equilíbrio para não perder um jogador no início da partida e melhor marcação no meio-campo da equipe. O desejo do técnico do Atlético, Marcelo Cabo, é que o time evite o desgaste físico excessivo, como aconteceu no empate (1-1) com a Aparecidense.

O pensamento do treinador rubro-negro é garantir a classificação o quanto antes. “Se conseguirmos a classificação na próxima rodada será muito bom porque vamos ter mais um período para trabalhar. O importante é conquistar a classificação e chegar forte na semifinal”, salientou.