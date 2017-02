Por agressão a colega, Walter está suspenso até quarta-feira

A agressão do atacante Walter ao goleiro Matheus, durante treino do Goiás nesta sexta-feira (24), rendeu suspensão de cinco dias para o jogador, que só volta ao alviverde na quarta-feira (1º) para uma reunião que decidirá seu futuro no clube. Os dias de suspensão serão descontados do salário que Walter recebe.

A punição foi informada pelo presidente do Goiás, Sergio Rassi. Nos próximos dias, o departamento jurídico vai analisar a situação do atacante. Ninguém do clube quis dizer se Waltar continuará no alviverde.

Walter deixou Goiânia neste sábado (25). Há informações de que o jogador foi para Recife. A família do atacante vive na capital pernambucana - Walter foi criado na cidade, na favela do Coque, onde ainda tem familiares e amigos.

O atacante agrediu o colega Matheus com uma cotovelada no rosto e deixou o goleiro da base esmeraldina desacordado. Após passar a noite em observação em uma clínica, o jogador foi para casa se recuperar. O gestor de futebol do Goiás, Harlei Menezes, informou que Matheus ficará sete dias de repouso em observação e que não se lembra da agressão de Walter.