Ponto final na Era Rassi

O Goiás já tentou de tudo para sair da crise. O clube beira perigosamente a zona de rebaixamento para a Série C e a nova tentativa de mudar esse cenário foi a renúncia do presidente Sergio Rassi. Esgotaram-se as forças do dirigente para buscar o sucesso no futebol esmeraldino e sua decisão pessoal foi pela saída, o que trouxe misto de tristeza e alívio. Rassi não gosta...