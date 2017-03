Ponte Preta oficializa retorno de Gilson Kleina

Na manhã desta quinta-feira (23), dois dias após a despedida no Goiás, o técnico Gilson Kleina foi anunciado oficialmente pela Ponte Preta. O treinador comanda o primeiro treino à frente da equipe paulista no período da tarde.

Nas redes sociais e em seu site, a Ponte Preta ressaltou que o técnico levou a equipe à Série A em 2011. Kleina era treinador do time que terminou a Série b em 3º lugar e subiu à elite junto com Portuguesa, Náutico e Sport.

Kleina chegou ao Goiás em setembro de 2016 e deixou o clube na terça-feira. Foram 29 jogos no clube esmeraldino, com 14 vitórias, 7 empates e 8 derrotas - 55,1% de aproveitamento.

A Ponte Preta é 2ª colocada do Grupo D do Campeonato Paulista, com 16 pontos - está empatada com o Santos.