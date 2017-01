Polícia paulista prende ex-presidente da torcida Gaviões da Fiel

O ex-presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel, Wellington Rocha Junior, foi preso na noite de ontem (12), após uma abordagem na região do Bom Retiro, no centro da capital paulista. Ele tinha mandado de prisão decretado e é suspeito de participação em uma emboscada a torcedores palmeirenses em abril do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Rocha foi levado ao 2º Distrito Policial e espera transferência para o sistema penitenciário. Ele vai responder por crime de danos ao patrimônio e lesões corporais.