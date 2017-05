Polícia interrompe partida de futebol para prender atacante

Um jogador de futebol de 21 anos foi preso durante um jogo nesta quarta-feira (3), em Sapucaia do Sul, no Vale do Sinos. A partida tinha começado há 15 minutos quando os policiais entraram no campo para dar voz de prisão e algemar Marlon Natanael.

De acordo com o delegado Cesar Carrion, da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Marlon é suspeito de participar de sequestros e assaltos na capital gaúcha. Quatro mandados de prisão preventiva foram emitidos no nome do jogador.

Em entrevista ao portal de notícias g1, o delegado revelou que Marlon já foi preso por receptação em um carro roubado ano passado.

O atleta defende o time Sapucaiense, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

Na entrada da delegacia, Marlon Natanael se declarou inocente. "Eu sou jogador de futebol, eu nego tudo. Olha o jeito que eu 'to', sou jogador de futebol", respondeu.