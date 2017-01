Polícia Civil diz que Marcelo Cabo foi encontrado e técnico passa bem

Atualizada às 21h08 - 16/01/2017

A Polícia Civil confirmou que o técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, foi encontrado na noite desta segunda-feira (16). De acordo com a corporação, Marcelo foi encontrado na Grande Goiânia, está em bom estado de saúde, seguro e não voltará para seu apartamento esta noite.

Os detalhes sobre o caso serão repassados nesta terça-feira (17) na Delegacia de Investigação Criminal (Deic), durante coletiva de imprensa. Na tarde de hoje, o treinador voltou ao seu apartamento, no Jardim Goiás, em Goiânia, e, pouco tempo depois, deixou novamente o local. Comandante do Dragão no título inédito do Brasileirão Série B em 2016, Cabo, de 50 anos, que é natural do Rio de Janeiro, estava desaparecido desde a madrugada de sábado (14) para domingo (15).

A família do técnico do Atlético já está sendo comunicada.