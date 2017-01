PM diz que não houve crime

Encontrado em um motel localizado em Aparecida de Goiânia, na noite de segunda-feira, o treinador Marcelo Cabo, do Atlético, não cometeu ou foi vítima de crime. As informações foram dadas pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO), responsável pela localização e condução do técnico, em coletiva de imprensa.Segundo o tenente-coronel Ricardo Rocha, comandante do policiamento na Cap...