Pivô do rebaixamento da Lusa, Héverton é flagrado com documento falso em Anápolis

Pivô do episódio que resultou no rebaixamento da Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 2013, o meia Héverton foi flagrado com documentos falsos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (29), na BR-153, perto de Anápolis. O jogador foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal de Anápolis e presta depoimento neste momento.

Em 2013, Héverton foi escalado irregularmente pela Portuguesa em uma partida contra o Grêmio na Série A de 2013 - o jogador estava suspenso, mas foi relacionado e entrou no jogo no segundo tempo. Por causa disso, a Lusa perdeu pontos no STJD e acabou rebaixada no lugar do Fluminense, que teria caído não fosse a punição do clube paulista.

Depois do episódio, Héverton voltou ao Paysandu e disputou a Série C em 2014. Ele ficou parado por metade do ano de 2015 e voltou a atuar em 2016, pelo XV de Piracicaba, mas fez apenas três partidas no início da temporada. Héverton é natural de Brasília e tem 31 anos.