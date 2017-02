Pista do autódromo de Goiânia está aberta para prática esportiva das 5 às 22 horas

O Autódromo Internacional de Goiânia informa que está liberada toda a pista para a prática esportiva, diariamente, das 5 às 22 horas, inclusive aos sábados e domingos. O local pode ser utilizado para treinos de ciclistas amadores ou profissionais e para a prática de exercícios físicos, como caminhada ou atletismo.

A pista do autódromo, é referência nacional para o automobilismo, com 3,8 km de extensão. A estrutura passou por uma ampla reforma e foi reinaugurada no dia 1º de junho de 2014. Passou a contar com 23 boxes bem maiores com capacidade para dois carros por equipe, arquibancada coberta e torre de controle reformadas e adequação do estacionamento. Ainda foram instaladas 130 câmeras e a pista foi totalmente reconstruída.

O novo circuito, que levou o Autódromo de Goiânia de volta ao cenário nacional, se destaca por estar entre os três melhores do Brasil. O local conta com estacionamento e equipe de segurança. Sem o barulho do ronco dos motores, o autódromo oferece ambiente tranquilo e área verde, apropriado para quem gosta de cuidar do corpo e da saúde.

As informações são do Goiás Agora