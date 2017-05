Pilotos demonstram união pelo sucesso de nova Truck

É com ansiedade e satisfação que o piloto David Muffato, de 46 anos, chega ao autódromo de Goiânia para a disputa da Copa Truck, que terá a 1ª etapa de sua história amanhã, às 14h08 (primeira corrida) e às 14h48 (segunda bateria). Com trajetória de 26 anos no automobilismo, o paranaense competirá pelo quarto ano consecutivo em uma categoria de caminhões. Em 2017, no entanto, a sensação é diferente. “Estamos focados em ver o nascimento da Copa Truck”, diz.

Campeão da Stock Car em 2003, ele busca seu primeiro título entre os “brutos”. “É o meu pensamento desde que entrei na Fórmula Truck, em 2014”, pontua. No entanto, a importância do momento vivido pelos pilotos e equipes dissidentes da Fórmula Truck faz com que a disputa fique um pouco de lado.

“É claro que, quando largarmos, o bicho vai pegar. Porém, ficaremos felizes com a vitória de qualquer piloto”, explica. “Quero muito ver esse momento do surgimento de fato acontecer”, diz Muffato.

Segundo o competidor, há grande expectativa para receber a resposta do público para a nova categoria, além de forte empolgação por parte dos colegas. “Esse surgimento ocorre da forma correta, com união. Estamos todos olhando para a mesma direção, para a frente”, diz.

Integrante da equipe RM Competições, do piloto Renato Martins, David Muffato experimenta, desde ontem, um novo caminhão. Com ele, o paranaense obteve o 8º e o 6º melhores tempos, respectivamente, nos dois treinos livres. Ele pretende melhorar o resultado hoje, no terceiro teste, antes do treino de classificação, que será às 12h10.

“Amanhã (hoje) é que vamos ver a realidade, depois de muitos ajustes. A minha intenção é brigar pelo pódio”, afirmou o piloto. “Para ser campeão, acredito na harmonia entre um bom carro e um bom piloto.”