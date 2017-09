Piloto Salvador Amaral atrai audiência produzindo e divulgando vídeos temáticos na internet

Pelas lentes de uma câmera, Salvador Amaral, de 29 anos, mostra um pouco do que vive sobre duas rodas. Dias como domingo (3), em que ele disputará a 4ª etapa do Goiás Superbike, no autódromo de Goiânia, são prato cheio para os registros que ele compartilha no YouTube, plataforma digital de compartilhamento de vídeos. Com 70 pontos, sendo 23 de vantagem para Bruno Barr...