Piloto paulista faz pole position na abertura da Copa Truck em Goiânia

É do paulista Roberval Andrade (Iveco) a primeira pole position da Copa Truck, categoria criada este ano e que tem a 1ª etapa da regional Centro-Oeste em Goiânia, neste domingo (28).

No treino classificatório deste sábado (27), Roberval dominou o top qualifying, que reúne os oito mais rápidos da primeira parte da sessão, e abriu vantagem de pouco mais de três décimos sobre o veterano Adalberto Jardim, com quem dividirá a primeira fila da corrida.

O piloto goiano José Maria Reis (Scania) largará na 12ª posição.

O domingo em Goiânia será de rodada dupla da Copa Truck. As duas corridas terão duração de 25 minutos cada e ocorrem a partir das 14 horas.

"A Copa Truck é um recomeço. É uma nova atmosfera, com novos objetivos, e começar assim é uma motivação enorme", afirmou o pole da etapa goianiense.

"Ele comentou as condições do treino que definiu o grid de largada. "Estava muito difícil por causa do calor e da água deixada pelos trucks. A pista não deu tempo de emborrachar em apenas 10 minutos do op qualifying. Dentro das ‘escorregadas’, consegui andar um pouco mais para a frente. Estou muito feliz de ter acertado essa volta."

O autódrom receberá outras atrações neste domingo (28), como show musical, brincadeiras para as crianças, aulas de zumba, quick massage, avaliação dos níveis de gordura. Os ingressos, a R$ 35 e R$ 110, podem ser adquiridos nas bilheterias do autódromo.

O grid ficou assim (sujeito a verificações técnica e desportiva):

1 - Roberval Andrade (Iveco), 1min50s598

2 - Adalberto Jardim (Volkswagen), 1min50s966

3 - David Muffato (Volkswagen), 1min51s222

4 - Beto Monteiro (Iveco), 1min51s311

5 - Leandro Totti (Scania), 1min51s389

6 - Débora Rodrigues (Volkswagen), 1min51s506

7 - Vinicius Palma (Volkswagen), 1min52s256

8 - Regis Boessio (Volvo), 1min52s765

9 - Luiz Lopes (Iveco), 1min52s790

10 - Rodrigo Belinati (Man), 1min58s601

11 - Joel Mendes Jr. (Scdania), 2min02s722

12 - José Maria Reis (Scania)

13 - Duda Bana (Scania)

Não classificados

Danilo Dirani (Iveco)

Renato Martins (Volkswagen)

Fábio Fogaça (Ford)

Pablo Alves (Ford)

Djalma Fogaça (Ford)