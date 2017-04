Piloto de kart de 11 anos de idade morre em pista de Alonso

Um garoto espanhol de apenas 11 anos de idade morreu em um circuito do kartódromo do bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso. A notícia foi dada pela própria Federação Espanhola de Automobilismo nas redes sociais.

A tragédia com Gonzalo Basurto ocorreu no fim de semana e a prova foi cancelada. A pista fica no complexo esportivo de Alonso, onde o piloto guarda seus carros, trofeus e até dá aulas a crianças.

O garoto bateu seu kart contra outro veículo, capotou e sofreu ferimentos graves, além de uma parada cardiorrespiratória. Levado a um hospital, a criança não resistiu e morreu.

O menino corria de kart há dois anos e estava se preparando para o campeonato das Astúrias.

Em seu Twitter, Alonso comentou a tragédia. "Acordei e me deparei com um dos dias mais tristes da minha vida. Um abraço enorme a toda a família de Gonzalo e ao mundo do kart", escreveu.

Veja o tuíte:

Despierto de madrugada en uno de los días más tristes. Destrozado. Desde aquí, un abrazo enorme a la familia de Gonzalo y a todo el Karting. — Fernando Alonso (@alo_oficial) 23 de abril de 2017

A Fundação Circuito e Museu Fernando Alonso, por sua vez, informou que todas as medidas de segurança tinham sido adotadas para a realização da prova de kart.