Philippe Coutinho marca pelo Liverpool e faz história no Campeonato Inglês

Philippe Coutinho se tornou nesta quarta-feira (5) o brasileiro com mais gols na Premier League. O meia marcou no empate em 2 a 2 do Liverpool com o Bournemouth, em Anfield, pela 30ª rodada da competição. Ele soma agora 29 tentos em 131 partidas, igualando a Juninho Paulista, que conquistou o feito em 125 jogos pelo Middlesbrough. A lista exclui Diego Costa, com 49 gols em 82 confrontos, por ser naturalizado espanhol.

O Liverpool foi surpreendido pelos visitantes aos 7min do primeiro tempo. Após falha da zaga adversária, Afobe marcou para o Bournemouth. O gol de empate anotado por Coutinho só veio aos 39min da etapa inicial. Firmino recebeu em frente a grande área e tocou para o camisa 10, que finalizou deslocando o goleiro.

Na segunda parte do jogo, o Liverpool virou o placar aos 13min com gol de Origi. O belga marcou de cabeça após bom cruzamento de Wijnaldum. Já no fim da partida, aos 41min, o time de Anfield deixou a vitória escapar. Joshua King recebeu dentro da área e se livrou da marcação para finalizar.

Com o resultado, o Liverpool fica em terceiro lugar no campeonato inglês, com 60 pontos, a 12 do líder Chelsea.