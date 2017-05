Perto dos 30, Pedro Bambu festeja 1º título no Goiás

Pedro Bambu, volante e lateral direito, festejou neste domingo (7) o primeiro título pelo Goiás. Recuperado de lesão, ele entrou no fim do segundo tempo na lateral.

Um pouco sem ritmo, evitou arriscar as arrancadas que o marcaram no Atlético, ex-clube dele até o fim do ano passado. Em 6 de junho, Pedro Bambu fará 30 anos. Após o jogo, ele comemorou o terceiro título no futebol goiano - já ganhou o Estadual (2014) e a Série B (2016) pelo Atlético e o Goianão (2017) no Goiás.

"Estou muito feliz. Todos me receberam bem, aqui. Tive suporte para entrar no time. Conquistar o título (Goianão 2017) foi muito bom", disse Pedro Bambu, acompanhado no gramado da mulher, Joseane, que é responsável por fazer observações das atuações dele.

Pedro Bambu só lamentou o fato de ter ficado fora dos jogos decisivos, contra Atlético e Vila Nova, por causa de lesão muscular. "Pelo menos, deu tempo de voltar e ajudar", citou o jogador, que se prepara para a longa jornada da Série B, de 38 rodadas.