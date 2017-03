Pela segunda vez, Goiás dispensa atacante indicado por Walter

A semana de saídas no Goiás continua. Depois do desligamento do atacante Walter e do pedido de licença do gestor de futebol Harlei Menezes, o Verdão anunciou na manhã desta sexta-feira (10), o encerramento do contrato do atacante Dodô.

O jogador, de 26 anos, assim como o meia Mael e o atacante Medina, era tido como uma aposta do Alviverde para o início de temporada. No entanto, diferente dos companheiros, sua indicação não partiu do departamento de futebol. Quem pediu para que Dodô tivesse oportunidade no Goiás foi o atacante Walter, seu amigo pessoal.

O vínculo de Dodô se encerraria no final do Campeonato Goiano, podendo ser prorrogado caso o atleta apresentasse bom rendimento no clube. Com as cores do Goiás, o atleta atuou apenas uma oportunidade - durante 6 minutos: na vitória de 2 a 0 sobre o Goianésia, em duelo válido pela 5ª rodada do Estadual.

Essa foi a segunda passagem do atacante com a camisa esmeraldina. Em 2013, também considerado uma aposta, Dodô chegou a treinar com o elenco esmeraldino, mas não convenceu e sequer entrou em campo sendo emprestado para a Aparecidense, onde também não permaneceu.