Pela Série B, Goiás marca no fim e consegue empate com o América-MG fora de casa

Fora de casa, o Goiás ficou no empate com o América-MG, nesta sexta-feira, por 1 a 1, na Arena Independência, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time esmeraldino conseguiu seu primeiro ponto na competição nacional.

Em jogo difícil, o Goiás sofreu muito no primeiro tempo e o goleiro Marcelo Rangel saiu de campo como herói. No segundo tempo, no entanto, o goleiro não impediu o gol de Ruy, do Coelho. O time esmeraldino se encaminhava para terceira derrota na Série B, mas Jean Carlos marcou aos 38 minutos do segundo tempo e arrancou um ponto do time mineiro.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Brasil de Pelotas, no Serra Dourada, às 21h30, pela 3ª rodada. O América-MG, por sua vez, joga contra o Criciúma no Heriberto Hülse, sexta-feira, às 19h15, em Criciúma.

O jogo

Sob chuva constante, Goiás e América-MG começaram a partida com muita disposição. O Coelho, dono da casa, se lançou para o ataque e criou pelo menos três oportunidades de gols nos 15 primeiros minutos.

O Goiás só conseguiu equilibrar mais as ações na metade do primeiro tempo e começou a trabalhar mais a bola no campo de ataque. Mas aos 30 minutos, Gérson Magrão lançou Bill que saiu cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel. Melhor para o camisa 1 que impediu a abertura do placar.

Apesar da chuva, a partida foi bem movimentada com chances de gols para os dois lados. No entanto, Marcelo Rangel foi para o vestiário como o grande responsável pela manutenção do placar inalterado.

No segundo tempo o Coelho não demorou para abrir o placar. Aos 9 minutos, Gérson Magrão lançou Ruy e o atacante bateu na gaveta, sem chances para Marcelo Rangel. Após o gol, Sérgio Soares sacou Carlos Eduardo e colocou o atacante Michael. Depois, promoveu entrada de Aylon no lugar de Tiago Luís.

Apesar das mexidas, o Goiás não conseguia incomodar o goleiro João Ricardo e caminhava para terceira derrota seguida. No entanto, o meia Jean Carlos surgiu aos 38 minutos para evitar o resultado negativo. Jean Carlos tinha entrado no lugar de Elyeser e apareceu na área para chutar com força e deixar tudo igual.

O jogo ficou aberto nos minutos finais, mas não deu tempo da virada. Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer na competição.

Ficha técnica

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS)

América-MG: João Ricardo; Christian, Rafael Lima, Messias e Ernandes;Gustavo Blanco, Juninho (Zé Ricardo), Gérson Magrão (Marion) e Ruy; Felipe Amorim (Luan) e Bill. Técnico: Enderson Moreira

Goiás: Marcelo Rangel; Tony, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Elyeser (Jean Carlos) e Léo Sena; Carlos Eduardo (Michael), Léo Gamalho e Tiago Luís (Aylon). Técnico: Sérgio Soares

Gols: Ruy aos 9' do 2º tempo (América-MG); Jean Carlos 38' do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Elyeser (Goiás); Gustavo Blanco, Christian (América-MG)