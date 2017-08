Pela 3ª vez no ano, Sílvio Criciúma assume comando do Goiás

Para fazer o simples, o presidente Marcelo Almeida optou pela efetivação do técnico Sílvio Criciúma, que está de volta ao time profissional do Goiás. Na sua terceira empreitada durante a temporada, o treinador prega o recomeço dentro da competição para tentar, jogo a jogo, escapar do rebaixamento, escalar a tabela de classificação e, quem sabe, ainda lutar pelo acesso. ...