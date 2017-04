Pela 1ª vez, treinador do Dragão fecha parte dos treinos à imprensa e torcida

Desde que chegou ao clube, em 8 de maio do ano passado, o técnico Marcelo Cabo nunca foi de fechar os treinamentos do Atlético à imprensa e à torcida. Mas, desde manhã desta quarta-feira (19), a primeira parte dos treinos no Estádio Antônio Accioly, foi de portões fechados, das 9 às 10 horas. Depois, todos tiveram livre acesso e viram a 2ª parte do trabalho técnico-tático. Isso será adotado durante a manhã desta quinta-feira (20). O Atlético decide, domingo, o futuro dele no Goianão, diante do Goiás - ou vai à final ou para na semifinal.

Para o atacante Negueba, toda iniciativa é válida para jogos decisivos. Até mesmo os treinos secretos. "Alguns detalhes, sim, são importantes. Às vezes, você quer fazer uma jogada ensaiada ou diferente", justificou o jogador, que pode ser uma das novidades do time, desde o início, no domingo.

No clássico da semifinal, o Atlético tem de reverter marcar negativa no Estadual. Até agora, perdeu os três clássicos que disputou contra o Goiás e, só uma vez, bateu o Vila Nova, por 1 a 0. No geral, perdeu quatro vezes em cinco clássicos.

É uma estatística que gera incômodo no clube. Para Negueba, revelado pelo Flamengo e que ainda não fez gol no Estadual, acredita que nada está perdido e será possível bater o time alviverde. "Não tem nada impossível no futebol. Todo time entra para ganhar e será isso que vamos fazer. Se fizermos 1 a 0 ou um gol de diferença, estamos dentro da disputa e vamos decidir nos pênaltis", afirmou Negueba, sedento por fazer o primeiro gol pelo time atleticano.

Para ele, a vitória passa por uma mudança de atitude do time e que a equipe seja incisiva "nos dez primeiros minutos do jogo." Negueba entende a pressão, da torcida, imprensa e da direção, por uma vitória no clássico. "Ninguém gosta de ser cobrado. Mas, estamos devendo", admitiu o atacante, que pode começar o clássico, diante do Goiás, no lugar de Wanderson.