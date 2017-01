Pedro Bambu quer manter boa imagem

O tempo de Atlético encarregou de transformar o volante Pedro Bambu. Após três temporadas no time rubronegro, o jogador aceitou a proposta do rival e se transferiu para o Goiás, onde espera trilhar o mesmo caminho de sucesso que conseguiu no Dragão. No novo clube, o maranhense quer manter a imagem de jogador imprescindível, versátil e de fôlego invejável.

“Tenho de mostrar porque me contrataram, mas tenho de provar dentro de campo, me doando, buscando sempre melhorar a cada dia”, comentou o jogador, de 29 anos, que participou de 36 dos 38 jogos da campanha vitoriosa do Dragão, no ano passado, no título da Série B.

Em seus dois primeiros dias no novo endereço, Bambu parece bem à vontade no novo clube e justificou a sua escolha. “Conversei com minha família, principalmente com a minha mulher. Vimos que estava na hora de procurar outros ares, outros clubes. Foi uma decisão que foi tomada não só por mim e estou feliz. Agora, vou procurar honrar a camisa do Goiás”, frisou.

Em sua primeira entrevista como jogador alviverde, no entanto, Pedro Bambu teve de lembrar a todo momento de sua passagem pelo clube rival, a quem demonstrou carinho e gratidão. “Não tenho o que falar. Só tenho a agradecer. Fui muito feliz lá e isto não vai mudar nunca”, comentou o volante.

Pedro Bambu chegou para o Atlético no meio da temporada de 2013, como aposta. Vindo do modesto Tiradentes, do Ceará, disputou 169 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 6 gols. “Quando eu cheguei no Atlético, era um desconhecido. Agora, chego no Goiás com outro status, depois de três anos em Goiânia. Mas, pra mim, sou um jogador normal, o mesmo Pedro Bambu, e vou procurar ganhar o carinho da torcida e o apoio de todos no clube”, citou.

No discurso, Bambu já está alinhado com o propósito esmeraldino nesta temporada. Em vários momentos, ele citou que o objetivo principal do clube é voltar à Série A. Para isso, ele garante que não poupará esforços e chegou a dar a receita usada pelo Atlético no título da Segundona: “união”. “Espero que a gente possa se unir cada vez mais em prol do Goiás”.

Para ajudar o alviverde, Bambu disputará posição com os recém-chegados Victor Bolt e Toró, além dos remanescentes Patrick e Ramires, que retornou de empréstimo. “Todos nós vamos trabalhar para que possamos ter o nosso espaço, respeitando todo mundo, até porque aqui formamos uma família.”